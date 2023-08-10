大陸一名廉姓男子近日從海南搬回遼寧，因為不想拋棄情同家人的毛孩們，於是帶著67隻貓狗同行，經由空運再轉陸路，就這樣橫跨了3400公里，成功回到位於丹東的老家，消息一出隨即掀起熱議，不少網友對於男子負責任的作為紛紛表示讚賞。

綜合陸媒報導，海南一名開設寵物店的廉姓男子打算回到位於遼寧省丹東市的老家發展，此次帶回家的64隻貓、3隻狗，一部份是自己飼養，一部份是收養的，還有一些是被客戶所棄養，雖然返鄉路上帶著67隻貓狗隨行是一大工程，但因為實在不忍心看著牠們再次被遺棄，所以決定一隻不漏地全數帶回老家。

廉男透露，這趟路途橫跨3400公里，除了距離遙遠，也花了不少錢，總計耗費4萬人民幣（約新台幣17.7萬元），先是通過航空託運，將67隻貓狗送到瀋陽，接著又包車接回丹東老家。他坦承，因為不做活體生意，所以利潤不高，而被棄養的貓狗和收養的流浪動物又大多有病，所以一直處於入不敷出的狀態。

至於為何不找人領養，廉男表示這些被遺棄的寵物大多個性防備不親人，擔心隨意送養後不會被好好善待，所以只好一肩扛起；回到丹東後也會繼續從事老本行，除了時間自由，也方便照看這些毛孩。最後他也呼籲民眾，養寵物前一定要審慎思考，先衡量自身能力再做決定，既然養了寵物就別遺棄，畢竟也是一條生命。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這算不算是另一種英雄」、「是大好人，但是開銷也很大，祝他事業有成、發大財」、「那些搬家之後就棄養的人，真的應該感到羞愧」、「願善待動物的好人，一生平安喜樂」。