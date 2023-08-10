獨孤皇后是隋朝開國皇帝隋文帝的元配，兩人是歷史上有名的恩愛夫妻，也是著名的「妻管嚴」代表，大陸歷史教授指出，獨孤皇后厭惡男人好色，因此不但嚴格控管丈夫、兒子，就連朝廷中的大臣也要管，只要聽說有誰家的妻妾懷孕了，就會向皇帝吹枕邊風，讓對方沒有好下場。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代的政治會將人品和政治問題綑綁在一起，獨孤皇后自然也不例外，她將一個人好色與否，視作判斷人品的依據，且非常厭惡男人好色，因此獨孤皇后不但管自己的老公隋文帝、兒子，還要管百官，認為百官只要好色就是壞人，只要好色就代表品德有瑕疵，而有瑕疵的人不能被委以重任。

于賡哲提到，獨孤皇后在干政的過程中非常注重男女界線，每當聽說諸王或大臣的妾懷有身孕，就會向皇帝吹枕邊風，不斷說對方的壞話，其中被獨孤皇后針對的就包含宰相高熲（ㄐㄩㄥˇ）。在「仁壽宮事件」中，高熲勸皇帝「不可以一婦人而輕天下」，獨孤皇后認為高熲說的是她，因此心生不滿，後來高熲夫人過世，小妾替高熲生了一個兒子，獨孤皇后聽說後就在皇帝耳邊進讒言，最終導致高熲被免官。

然而獨孤皇后的兒子晉王楊廣卻利用了這一點，奪取太子楊勇的繼承權，于賡哲表示，楊廣雙管齊下，外朝先聯繫大臣楊素拉攏朝臣，在內他則努力在母親面前扮演「正人君子」，把家裡年輕貌美的妾藏起來，只留下年齡較大、外貌不出眾的妾來伺候母親，獨孤皇后看了十分滿意，與生活奢糜的楊勇形成極大反差。

除此之外，獨孤皇后原本替楊勇安排了太子妃，是來自北魏宗室的元氏，但楊勇不喜歡元氏，更喜歡妾室雲昭訓，而元氏在結婚不久就鬱鬱寡歡而死，獨孤皇后聽聞非常生氣，懷疑是楊勇和雲昭訓聯手害死了太子妃，心目中對楊勇的印象逐漸變差，這也成為後來楊廣能成功奪嫡的重要因素之一。