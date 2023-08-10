甲殼類動物因為受限於外骨骼並不會隨著身體長大，因此在生長過程中會不斷經歷蛻皮、蛻殼，近日網路上就瘋傳一段螃蟹蛻殼影片，只見牠宛如異形一樣「開腸剖肚」緩慢拉出新肢，緊接著又身首分離地蛻下形狀完整的外殼，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻螃蟹正準備從舊殼中掙脫而出，只見牠從舊的軀殼中慢慢抽出鮮藍色的新附肢，接著又成功分離出腮及螯足等部位，身首分離的蛻殼過程宛如電影中的異形變身，畫面十分驚悚。

影片曝光後讓不少網友大開眼界，紛紛留言直呼「怎麼看都像身首分離啊」、「好驚人，原來腮會留下」；也有人打趣笑說，剛蛻殼的螃蟹就是現成的「軟殼蟹」，直接省去了料理的麻煩，是烹飪的完美時機。

事實上，甲殼類動物因為在體表形成一層石灰質的甲殼而得名，雖然這層外骨骼能起到保護作用，但並不會隨著身體的成長而生長，所以當身體長到一定的程度後，會不斷蛻去外骨骼。除此之外，當甲殼過薄、斷足斷螯、畸形等，也是造成牠們蛻殼的原因，目的是使身體機能更健全，避免因為缺陷造成生存上的困難。