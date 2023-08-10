泰國甲米府一間飯店的員工在宿舍休息，當他走到戶外走廊時，突然看到一條蛇從屋頂上垂了下來，他害怕地抬頭一看，發現竟有一條眼鏡王蛇攀爬在屋頂的梁柱上，嘴裡就叼著這條他一開始看到的蛇，讓他嚇得急忙打電話求助。

根據泰媒報導，這起事件發生在8月8日，甲米府一間飯店的員工在宿舍休息，走到戶外走廊時，突然看見屋頂上垂下來一條又粗又長的條狀物，看起來像是一條蛇，他再把頭抬高一點，發現有一條眼鏡王蛇口中叼著一動不動的獵物爬在屋頂的梁柱上，讓這名員工嚇一大跳，害怕地打電話求助。

捕蛇人員很快就抵達現場，眼鏡王蛇見大事不妙，立刻放開口中的獵物逃跑，從影片中可以看到，捕蛇人員拿起一根長竿試圖把眼鏡王蛇從屋頂上弄下來，之後牠竟逃到旁邊的樹林之中，雙方經過很長一段時間的交戰，最終捕蛇人員抓住眼鏡王蛇的尾巴，小心謹慎地和牠對峙，隨後順著牠揚起頭的動作，順利將眼鏡王蛇抓住。

飯店員工在一旁目睹捕蛇人員和眼鏡王蛇的對峙全程，並將其拍攝下來，分享到網路上，引發網友熱議。報導指出，這條眼鏡王蛇身長2.5公尺，重達3.5公斤，整個抓捕過程耗時10分鐘，最後捕蛇人員將眼鏡王蛇裝進麻布袋中，並帶往其他森林放生。