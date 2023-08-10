國外一名女子近日獨自看家期間，在父母床底下發現一個鞋盒，打開一看竟是媽媽的情趣玩具，因為尺寸巨大，她一時心癢難耐就拿來使用，並且很快達到高潮，沒想到事後卻意外得知是完全比照老爸的陰莖形狀所打造，讓她尷尬不已。

根據《每日星報》報導，國外女子梅麗莎（Melissa）投書Podcast節目《Help, I Sexted My Boss》，透露在父母出遊一周的某天晚上，無意間發現媽媽放在床底下的鞋盒，在好奇心的驅使下便打開查看，沒想到卻意外發現竟是尺寸巨大的情趣用品，她震驚之餘也不敵誘惑地在清洗過後拿來使用。

梅麗莎坦言，試用過程中達到前所未有的滿足，為她帶來此生「最長、最難忘的高潮」。也因為意猶未盡，她仔細在情趣玩具上尋找供貨廠商的相關訊息，想要買來解決生理需求，不料卻在玩具底部發現刻著「Clone-a-Willy」（克隆威利）的字樣，讓她當下腦袋一片空白。

原來媽媽的情趣玩具並非批發製造的商品，而是完美復刻老爸尺寸的客製產品，如此超乎預期的事態發展，讓梅麗莎措手不及，「我從老爸陰莖的複製品中獲得了一生以來最棒的高潮」，尷尬之餘又渴望再次體驗相同感受。不過她也強調，自己很清楚應該把這次的經驗留在當下就好，但不幸的是，這份記憶卻無法輕易抹去。