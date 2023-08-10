大陸江西一處自然保護區的工作人員在進行日常巡護工作時，意外在河裡發現一隻長相怪異的鳥類，牠擁有細長的脖子和又黑又大的眼睛，且似乎一點都不怕人還直盯著他看，工作人員好奇拿出手機拍攝，諮詢過鳥類專家才驚覺，那竟是有「世界上最神祕的鳥」之稱的「海南麻鷺」。

綜合陸媒報導，大陸江西九嶺山國家級自然保護區管理局大杞山保護管理站一名工作人員在8月4日晚間進行日常河道巡視，過程中意外發現一隻長相奇特的鳥，牠擁有一雙烏黑的大眼睛以及細長的脖子，且神奇的是牠一點都不怕人，工作人員無法辨別這隻鳥的品種，於是拿出手機拍攝，帶回管理站研究。

這名工作人員回站後，立刻查閱相關資料，並諮詢鳥類專家，確認這隻鳥的品種為「海南麻鷺」，是第一次在九嶺山保護區現身。報導指出，海南麻鷺又稱海南虎斑鳽（一ㄢˊ）、白耳夜鷺，屬於中型涉禽，體長約65公分左右；海南麻鷺白天大多隱藏在密林中，早晚活動與覓食，平時主要以小魚、蛙和昆蟲為食。

海南麻鷺又被稱作「世界上最神祕的鳥」，因為這種鳥類在野外的數量十分稀少，僅存1000隻左右，是全世界最瀕危的30種鳥類之一，並被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列為瀕危物種，在大陸則屬於國家一級保護動物。除此之外，海南麻鷺主要棲息於高山密林中的山溝河谷，加上牠們晝伏夜出、不喜群居、不喜鳴叫等特徵，讓牠們更不容易被人觀測到，更具神秘色彩。