考古出土的文物總是充滿驚奇，近日大陸一名網友分享了一個來自仰韶文化的文物「雙乳石鏟」，是主要用來農業生產的工具，然而它的方形外型，再加上2個孔洞，看起來就像是現代的智慧型手機，網友們看到照片都震驚不已，忍不住笑說：「誰穿越忘記消滅證據了！」

微博「冷知識bot」近日分享了一個在河南鄭州博物館展出的一個文物，是來自仰韶文化的「雙乳石鏟」，距今約7000到5000年前，是新石器時代主要被用作農業生產的工作，根據《瀟湘晨報》指出，雙乳石鏟可以挖土、沙、礫石、雪等，考古學家推測，石鏟上的孔洞可能是便於安裝木柄，不過這種方法可能造成木柄不穩固，再加上石鏟本身比較厚實，因此考古學家認為這應該只是半成品，同時也反映出當時的打孔技術還不成熟。

然而「雙乳石鏟」的外型讓很多現代人都感到熟悉不已，看起來就像是背後有2顆鏡頭的「智慧型手機」，鄭州博物館講解員海威婷表示，因為石鏟的色澤、雙孔以及平滑的表面，確實有不少人將其誤認成手機或手機殼。

網友們看到照片也都覺得十分神奇，紛紛留言笑說，「原來7000年前就有雙鏡頭手機了」、「這是哪位穿越的朋友忘記銷毀證據了」、「不要騙我讀書少，這明明就是手機殼」、「當年，他穿越到石器時代，沒有網路，只能做模型手機解相思之苦」、「仔細看上面還寫了手機型號呢！」、「好堅固的手機殼」。