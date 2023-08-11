許多農民會將狗當作看守犬，不過大陸雲南一名蕉農買下兩隻黑色小土狗後，卻發現兩隻狗長愈大愈不對勁，不僅食量變大，還會抓小雞吃，經通報相關單位後才驚覺是熊不是狗。

綜合陸媒報導，雲南一名王姓蕉農多年前從越南小販手中買下兩隻可愛的黑色小土狗，打算養大之後可以幫忙看守香蕉園，於是便帶回家悉心照顧，每天幫牠們洗澡梳毛，狗狗們也相當乖巧、不挑食。

2年後隨著狗狗愈長愈大，不僅食量大增，長相也開始「走鐘」，王男以為可能是越南品種，所以不以為意，直到發現兩隻黑汪會抓家中的雞來吃，才覺得不對勁，加上碰巧看到政府宣傳的野生動物保育文宣，赫然驚覺自己疑似養了國家二級保護動物「黑熊」，嚇得緊急聯絡當地森林公安局。

相關人員獲報後隨即趕抵現場，並在王男家中三樓陽台看見兩隻重達數十公斤、被關在鐵籠內的黑熊，且因為長期被圈養，黑熊很親人，看見陌生人來訪還興奮地攀爬翻滾，絲毫不懼怕人類。後來經鑑定後確認為一公一母的亞洲黑熊，健康狀況良好，被送往雲南野生動物收容中心進行安置。