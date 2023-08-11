位於雲南省昆明市的滇池近日出現罕見異象，現場遊客目擊大量白鰱魚成群跳出水面，形成一道「魚躍龍門」的震撼奇景，加上近日山東、四川突發地震的相關新聞，也讓不少網友憂心會不會是地震或者地質災害的前兆，畫面曝光引爆熱議。

綜合陸媒報導，昆明滇池6日上午開始出現大面積魚群跳躍，形成白鰱魚「跳龍門」的奇觀，有些甚至直接跳到船上或是岸上，震撼畫面曝光後，有網友擔心很可能是地震前兆，也有人認為是天氣悶熱、缺氧導致。

對此，當地專家指出，白鰱是江河性魚類，對水流刺激敏感，適逢近日持續降雨，導致河水流量增加，局部區域的水流變化大，促使魚類聚集，加上快艇頻繁進出驚擾魚群，在各種外部因素刺激下，才會出現魚群跳躍的緊迫反應。

也因為魚群聚集、密度較高，使得水域溶氧量降低，導致大量鰱魚缺氧死亡，目前滇池管理部門已經進行後續打撈和處置作業，並加強相關水域的水環境跟蹤監測。