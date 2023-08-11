古語有云「有眼不識金鑲玉」，用來形容人們見識短淺，缺乏辨別事物的能力，四川重慶一位老人多年前曾在田地裡掘出了一把清代的「青龍劍」，無奈卻把寶劍當作廢鐵，甚至將其打磨成菜刀，等到考古學家趕到現場時，瞬間心涼了一半。

根據陸網報導，重慶市城口縣高觀鎮有一位名叫易守祥的老人，多年前在自家田裡耕作，沒想到意外掘出了一把鏽跡斑斑的鐵劍，當下他將劍上的塵土抹去後，依稀看到劍身有三個字，但因為書讀得不多，對於那幾個古字也看不懂，就沒有特別在意。

回家後的易守祥看著這把鐵劍還算堪用，便將其打磨成菜刀，直到某天消息傳開，當地政府文化工作站的人員趕緊登門拜訪，沒想到一看頓時心涼了一半，好好的劍被改造得不成樣子，且劍柄、劍尖均已變形，但他們還是聯繫了考古學家前來鑑定。

不出所料，這把鐵劍果然大有來頭，雖然不是皇帝使用，但也是一把出自清朝晚期，不可多得的寶劍，除了用紅銅鍛造，劍身更刻著「青龍劍」三個字，只不過是用篆書雕刻，所以村民們認不出。