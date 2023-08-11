古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，嬪妃們為了爭奪皇帝寵幸，無不機關算盡。宋朝就有一對情同姊妹的侍女，其中一人因為年輕貌美，飛上枝頭當鳳凰，但她並沒有忘記閨密，反而趁著皇帝酒醉時，將好姊妹送上龍床，不僅一舉得男，徹底翻轉對方人生，還讓宋朝江山得以延續153年。

根據《搜狐網》報導，韋氏原本是宋徽宗寵妃鄭氏的侍女，和另一位侍女喬氏情同姊妹，兩人相約如果其中一人飛黃騰達，絕對不能忘記對方，後來喬氏因長相貌美，被宋徽宗看上，還將其封為貴妃。

然而受寵的喬氏並沒有忘記當初和閨密的約定，一有機會就向宋徽宗推薦韋氏，無奈韋氏姿色不佳，從沒被皇帝看上眼。喬氏只好利用宋徽宗爛醉到後宮求歡時，將好姊妹韋氏「送上龍床」，好在韋氏肚皮很爭氣，一舉得男，儘管韋氏仍不受寵愛，但生下皇子趙構之後，地位也逐漸提升，先後被封為才人、婕妤和婉容，兒子趙構也被封為康王。

後來金軍進犯中原，宋徽宗無力抵擋，趙構主動請纓，赴金當人質，但是金人質疑他的宗室身分，要求更換對象。隨著金軍步步進逼，最終都城遭到攻陷，包括宋徽宗、宋欽宗、六宮后妃、韋氏等上千皇族全被金軍擄走，無數皇族女子淪為敵國玩物。

至於幸運逃過一劫的趙構，不久就在南京稱帝，史為「南宋」，並多次以對母親盡孝為由，與金朝議和，最終於紹興11年，宋金達成紹興和議，隔年韋氏才得以回到宋朝當皇太后，並且在享受18年的榮華富貴後過世。而南宋歷經九帝，享國祚153年，加上北宋歷經的167年國祚，南北兩宋共經320年。

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