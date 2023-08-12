不少人認為，美國時下最熱門的職缺非半導體和AI莫屬，但其實更多美國勞工對於「卡車司機」一職更加心動，只因為美國貨運巨擘UPS近日開出年薪17萬美元（約新台幣542萬元）的勞動合約；非全職員工時薪則可達到25.75美元（約新台幣820元）。

根據《財聯社》報導，UPS與工會簽下史詩級勞動合約，除了全職員工將獲得平均17萬美元的年薪，非全職員工的時薪也至少要達到25.75美元，並享有醫療健保和養老福利。目前合約正等待全美卡車司機工會的批准，而該工會成員7月以來一直為了提高薪資而罷工。

工會主席Sean M. O’Brien在聲明中指出，這份合約不僅為勞工運動樹立新標竿，也為所有工人的薪資提高了標準。UPS執行長Carol Tomé則在財報會議上表示，調薪合約預計在2周內獲准，他還調降了公司的全年營收和利潤預測。

不過這份勞動合約對外宣布後，反倒引來矽谷工程師跳腳，在匿名招聘網站Blind上面，一名在自動卡車運輸公司TuSimple任職的員工表示，「這太讓人失望了，一個司機竟然賺得比普通研發工程師還多，就算是工程師也很難達到17萬美元的年薪。」

然而UPS勞動合約的17萬美元並非基本薪資，而是目前司機平均薪資9.5萬美元，再另外加上5萬美元的福利。即便如此，美國工程師的平均薪資中位數為10.3萬美元，其中基本薪資為9.2萬美元，相較於UPS司機調漲後的薪資，讓不少自許菁英的矽谷人士感到前所未有的失落。Meta等大型科技公司的員工也心酸表示，只能用「薪資太低」形容自己的心情；更有人哀怨說道，「在矽谷賺30萬美元就像是只賺9萬美元一樣，司機們生活在物價水準較低的地區，還得到了更高的工資」。不過UPS競爭對手亞馬遜的員工則反批，「憑什麼覺得開長途車的人應該賺得比工程師少？司機們冒著生命危險，在惡劣天氣裡開12小時的車，來為商店和消費者配送」。

根據招聘網站Indeed Inc.的資料顯示，UPS調薪合約發布後，平台上相關的搜索就暴增50％以上，Google的熱門搜索中也出現「附近的UPS司機工作」等關鍵字，顯見求職者的熱情。不過由於全球需求減弱，UPS營收已連續好幾個季度下降，因此可能不會開放大規模招聘，而是在旺季時增加多達10萬名臨時工。