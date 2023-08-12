有世界最毒蜘蛛之稱的「巴西流浪蜘蛛」（Phoneutria nigriventer），近日現蹤在奧地利某連鎖超市，因為喜歡躲在香蕉裡，又被稱為「香蕉蜘蛛」，由於毒液中含有「PnTx2-6」成分，一旦男性被咬到，可以持續勃起長達數小時。業者為了安全考量，被迫停業至今。

綜合外媒報導，位於多瑙河畔克雷姆斯（Krems an der Donau）的一間連鎖超市，8日上午7時30分左右，店經理在香蕉堆裡發現一隻長約4英寸（約10公分）、帶有黑紅花紋的蜘蛛，嚇得通報消防部門，不過即便眾人展開30多分鐘的地毯式搜索，依舊找不到蜘蛛的蹤影，無奈之下只好先將剩餘的香蕉密封，店家基於安全考量，也緊急停業至今。

報導指出，巴西流浪蜘蛛主要分布在中南美洲的巴西、烏拉圭、巴拉圭、阿根廷等地，其神經毒素中含有「PnTx2-6」成分，恐使男性陰莖勃起數小時，以及導致精神失控、呼吸困難、心跳加劇、噁心、高血壓、全身疼痛等症狀，嚴重者甚至可能喪命。

事實上，這並非是巴西流浪蜘蛛首次進入歐洲，2017年5月就有英國民眾從連鎖超商購入香蕉，卻在裡頭發現數百隻蜘蛛，不得不暫時撤離住家。