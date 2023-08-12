面對愛情與麵包，不少人會傾向後者，畢竟在現實世界中，金錢確實能解決不少難題。不過馬來西亞女子安吉琳（Angeline）卻寧願放棄3億美元（約新台幣95.7億元）的繼承權，毅然決然和男友結婚，消息一出跌破眾人眼鏡。

綜合外媒報導，馬來西亞商業大亨邱繼平（Khoo Kay Peng）與前馬來西亞小姐蔡秀萍（Pauline Chai）的女兒安吉琳，在就讀牛津大學時，與傑迪亞（Jediah Francis）相識相戀。

當兩人認為是時候正式確定關係時，安吉琳便向家人表明戀情，沒想到卻遭到巨大的阻攔，她的父親無法接受雙方在經濟背景的懸殊差距，因此對小倆口下達最後通牒，揚言若不分手，就要安吉琳放棄繼承權。

安吉琳的父母原以為拋出金錢誘因，女兒就會死心分手，不料安吉琳最終選擇了愛情，和父親劃清界線，更在2008年與傑迪亞踏入婚姻，小倆口自此遠離家族，以對彼此堅定不移的承諾作為基礎，展開新生活。

然而事隔多年，安吉琳在父母的離婚訴訟中被傳喚出庭，被迫於婚後再次面對她的父母，但她堅定地站在母親身邊，見證其多年來為了維持家庭做出的貢獻。而她對父母和解的衷心渴望，引起了眾人強烈的共鳴；同時她的故事更感動了無數人，重新點燃了對愛情的信心。