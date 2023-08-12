古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，就連洗澡也十分享受，但有別於現代所謂的「鴛鴦浴」，洗澡在古代是相當隆重的事情，宮女服侍皇帝沐浴的情況在宋朝之後，因為儒家思想興盛，尤其是男尊女卑的觀念讓女子地位一落千丈，因此逐漸被太監所取代。

根據《新浪網》報導，正所謂「伴君如伴虎」，對於宮女、太監而言，皇帝日理萬機，難免會因為朝政感到心煩，一旦在伺候沐浴過程中有所怠慢，項上人頭很可能隨時不保。特別是洗澡在古代是一件極為隆重的事情，甚至還被列為法定假日，史稱「休沐」。

古人對於洗澡一事分得相當細，不像現代人洗頭、洗身體一次解決，像是秦漢時期，古人便「三日一洗頭，五日一沐浴」。東漢許慎的《說文解字》也曾對「沐浴」和「洗澡」加以詮釋，其中「沐」指的是洗頭、「浴」代表洗身體、「洗」是指洗腳、「澡」則為洗手。

由此可見，古代所說的「洗澡」指的是洗手和洗腳，而「沐浴」才是古人真正的洗澡，而且是連同了洗頭。特別是遇到祭祀等重大節日，洗澡就更加慎重，無論是沐浴更衣、齋戒等禮儀，更是不可少。

至於由誰來伺候皇帝沐浴，撇除荒淫皇帝酒池肉林、宮女成群伺候的情況，在常規的沐浴過程中，幾乎都是宮女服侍沐浴，直到宋代程朱理學興起，男尊女卑的觀念讓女子地位一落千丈，明清之後更有「皇帝的頭，女子碰不得」的不成文規定，伺候沐浴這件事也逐漸由太監扛起。

還有一說是，為了保持皇帝血統純正，隨便讓宮女生下皇族血脈是對皇室的大不敬，因此皇帝洗澡會避免由宮女伺候；同時沐浴過程中也有許多體力活，相較於弱不禁風的宮女，太監的優勢更加顯而易見。