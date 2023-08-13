斯里蘭卡一名在醫院工作的女子前陣子在院內餐廳買了一塊巧克力，未料享用時突然咬到一個硬物，她立刻吐出來查看，沒想到竟是一截人類斷指，上面還保有部分指甲，女子嚇得當場食慾全消，並通報政府相關單位，目前商品已經從當地所有超市下架，正在進行進一步調查。

根據《Sri Lanka Mirror》報導，斯里蘭卡一名女子在醫院工作，日前她於院內的餐廳購買一塊堅果牛奶巧克力，吃了幾口以後就將剩下的放入冰箱保存，8月5日又將巧克力取出來食用，結果卻咬到一塊硬硬的異物，她吐出來一看，驚覺竟是一塊人類斷指，上方還保有部分指甲，且全都被巧克力染成黑褐色，讓女子嚇得食慾全消。

這起事件被通報至當地衛生機關，並隨即展開調查，先從醫院餐廳取得同品牌的巧克力進行查驗，同時也讓該品牌巧克力在所有超市下架，另外政府衛生機關也對巧克力製造商提起訴訟，目前全案仍在調查當中。

無獨有偶，國外一名網友到知名大賣場購買冰淇淋，打開蓋子一看，竟有一隻完整的蟾蜍被「封印」在裡面，牠呈現前腳伸直、後腳彎曲的姿勢，似乎正在準備生前的「最後跳躍」，而凹凸不平的皮膚上還蓋上一層冰霜，照片曝光後在網路引發熱議，有眼尖的網友發現，冰淇淋左上角還有一隻蟲，推測蟾蜍是為了追趕獵物，才造成這場雙雙喪命的慘劇。