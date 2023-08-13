位於北京的常營體育公園一直是當地居民運動休閒的場域，公園內飼養著數十隻鴕鳥，形成公園與鴕鳥並存的奇異景象，直到近日官方強制安置，不少人才得知公園十多年來被有心人士強佔養鴕鳥，錯愕直呼「一直以為是公園特色」。

綜合陸媒報導，近日北京朝陽法院披露一起離譜事件，當地一對朱姓夫婦於1983年註冊公司，租賃村裡集體土地建廠，1993年又在該場地飼養鴕鳥，不過按照城市規劃，該地後來被用於建設綠化隔離帶，因此2009年合約終止。

該村經濟合作社與朱姓夫婦多次協商，雙方在2009年8月簽訂《終止合同協議書》，並補償夫婦公司人民幣700多萬元（逾新台幣3086萬元）。但十幾年來，朱男不僅沒有按照協議移交場地，還繼續飼養鴕鳥，與官方糾纏十多年後，終於在日前遭到朝陽法院強制執行轉移。

值得注意的是，該場域在十幾年後，早已變成常營體育公園，是當地居民經常駐足運動的地方，過去公園與鴕鳥並存的景象一直引發關注，如今消息一出，讓不少網友錯愕直呼「可以佔用這麼久真是絕了」、「一直以為鴕鳥是公園特色」。