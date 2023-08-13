大陸廣東一名男子為了擺脫眼鏡，接受近視雷射手術，沒想到半年後，從原本的近視300度變成遠視200度，讓他十分無言，氣得痛批醫師過度矯正，不過院方則強調「不存在醫療過失」。

綜合陸媒報導，廣東一名李姓男子去（2022）年3月在廣州一間眼科醫院進行近視雷射手術，然而儘管術後均無異狀，卻在半年後意外發現，視力從原本的近視300度變成遠視200度，痛批醫師過度矯正。

對此，醫院負責人強調沒有任何醫療過失，認為患者之所以會出現如此大的落差，主要問題出在術後的眼球調節能力沒有及時恢復所致，若是患者仍堅持醫院的診療過程存在疏失，願意配合第三方機構鑑定以證清白。

雖然不少眼鏡族都希望透過雷射手術一勞永逸，但並非人人都適合，眼科醫師莊怡群就曾指出，免疫失調、極度乾眼症、視網膜剝離、視網膜病變及遺傳性角膜變性等特殊族群並不適合進行雷射手術，懷孕及哺乳期婦女也因為荷爾蒙變化往往影響近視度數，建議延緩治療。

另外，能否進行雷射手術還取決於角膜剩餘厚度，有些度數太深或天生角膜過薄的患者，手術後可能因為角膜殘留厚度過少而產生角膜圓錐，因此這兩類患者必須經過謹慎評估才能確定是否可以雷射。