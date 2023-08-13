有些商家為了宣傳，會在店門口放置商品攬客，沒想到大陸山西一名大媽疑似憋不住生理需求，直接坐在某衛浴店門口的「樣品馬桶」如廁，就算當時人在外地的店主及時透過遠端監視器制止，但大媽依舊不聽勸，盡情解放完後才緩緩拉上褲子離去。

綜合陸媒報導，山西省晉中市一名大媽路過一間衛浴店時，竟然直接在店家門口脫下褲子，一屁股坐在樣品馬桶上如廁，結束後還緩緩穿上褲子，並將馬桶蓋子蓋妥後才離去，離譜行徑讓郝姓店主十分崩潰。

店主無奈表示，由於當時自己身處外地，沒有人幫忙看店，所以無法當場制止，直到鄰居致電通知，才立刻透過監視器遠端提醒大媽，但對方依然故我，絲毫不聽勸，最後只能自認倒楣，扔掉樣品馬桶。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「為老不尊」、「真是狠角色」、「就算人有三急，也不該這麼做啊」、「對這種毫無底線的也只能自認倒楣了」、「應該是老人歲數大了，糊塗了」。