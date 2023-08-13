美國一名IT工程師原先在家遠端上班，新冠疫情大爆發期間，他突發奇想決定住在郵輪上，未料經過計算發現，在郵輪上300天的花費竟和當原本的房租加垃圾處理費差不多，除此之外還能享有免費Wi-Fi及大部分的餐點、飲料，替他省去不少額外開銷，同時還增進了他的社交能力，讓男子相當滿意。

🚨 | Man lives on cruise ship for 300 days a year because his bills are cheaper than renting



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根據《UNILAD》報導，美國男子瑞安（Ryan Gutridge）是一名IT工程師，從2012年開始遠端在家工作，2021年新冠疫情大爆發，他突然興起在郵輪上一邊度假一邊工作的想法，於是訂了皇家加勒比海自由號的2趟4晚郵輪行程，並選在9月出發，上船後工作一切順利，也是從那次旅程開始，瑞安幾乎每周都待在郵輪上，只有短暫的假期才會上岸。

正式展開久住在郵輪上的計畫前，瑞安進行了一些研究，並計算可能的花費，結果發現他住在郵輪上300天的開銷，竟和他在佛羅里達州的房租加上垃圾處理費不相上下，且郵輪之旅還帶來更多好處，比如免費的Wi-Fi和大部分的餐點、飲料，意味著瑞安能夠節省其他方面的支出。

除此之外，在郵輪上的生活也增進瑞安的社交能力，平時他會在早上和下午處理工作事宜、開會，並利用午餐時間社交或去健身房和正在運動的人寒暄，「我甚至遇到一些到現在還保有聯繫的人，從認識之後他們多次回到郵輪上和我相聚。」瑞安坦言，原先在家工作的他非常孤單，「我沒有孩子也沒有寵物，所以個性變得有些內向，住在郵輪上確實對我很有幫助，增進了我的社交能力。」