印度一處政府辦公室因為年久失修，牆壁和天花板不時會有灰泥剝落，甚至幾個月前有員工因天花板掉落的碎石差點被砸傷，為了避免上班時發生危險，員工們每天都會戴著安全帽上班，以防止碎石再度掉落而砸傷了腦袋。

根據《每日郵報》報導，印度泰倫加納邦賈格蒂亞爾區（Jagtial）一間政府部門的辦公室年久失修，從畫面中可以看到，牆壁和天花板上的灰泥都剝落了，有些地方還能看到最深處的磚塊，再加上最近季風大雨的影響，讓原本就髒亂不堪的辦公室增加了潮濕、漏水等問題，甚至還有蝙蝠在天花板上棲息。

幾個月以前，一名員工因為大塊天花板掉落而砸到腦袋，險些受傷，其他在公司上班的員工，則每天必須戴著安全帽工作，以防類似的危險狀況發生時有最基本的保護措施。報導指出，這些員工一直在提出抗議與要求，希望能搬到更安全的地方辦公。

然而諷刺的是，今年6月泰倫加納邦在電視播放了幾則宣傳片，稱該邦在發展進步方面獲得很大的成就，並展示出各種嶄新乾淨的辦公室和超現代化的工廠，旁白還極力稱讚「政府在不到10年的時間裡，實現了原本一個世紀的發展。」稅務部門官員受訪則表示，該辦公室的工作人員很快就會搬到另一棟大樓。