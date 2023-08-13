有世界最毒蜘蛛之稱的「巴西流浪蜘蛛」（Phoneutria nigriventer），近日驚傳在奧地利某連鎖超市現蹤，一旦男性被咬到恐勃起數小時，嚴重甚至會導致死亡。事實上，祕魯一名水電工先前就曾領教過巴西流浪蜘蛛的威力，結果瞬間就出現狂冒冷汗、心跳加速、癱軟無力等中毒症狀，而且「小弟弟」更是連2天金槍不倒，讓他痛苦萬分。

綜合外媒報導，祕魯一名水電工羅納德（Ronald）去年在聖克魯斯省（Santa Cruz）一棟鄉間別墅工作時，手指突然感到一陣劇痛，仔細一看才發現有隻蜘蛛卡在他的指尖上，並狠狠咬了一口。原本他並不以為意，直到20分鐘後發現手指和頭部出現明顯腫脹，才驚覺不對勁，接著又出現狂冒冷汗、心跳加速、身體無力、無法行走等諸多中毒症狀。

原本同事還在一旁有說有笑，認為他在開玩笑，但看見羅納德癱軟無力後才火速將其送醫，所幸經過醫護人員緊急救治，總算成功保住性命。不過羅納德也坦言，即便如此，他的手臂依舊麻了一個禮拜，手指頭也長達一個月無法動彈。

最讓羅納德感到困擾的是，被巴西流浪蜘蛛咬傷後，小弟弟竟然詭異勃起，「整整持續了2天，到了第3天才開始恢復正常」，讓他事後依舊餘悸猶存，「實在是太痛苦了，這就是為什麼我會一直提醒人們，要非常小心這些蜘蛛」。