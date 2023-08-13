日本一名男子罹患白血病，雖然在接受骨髓移植後已經治癒，但治療過程造成的副作用，讓他患上「無精症」，完全無法生育，男子深知女友很喜歡小孩，只好忍痛和對方分手，不過女友並不介意，反而堅持和他在一起，兩人還結了婚，最後透過公公捐精的方式，育有2名兒子。

根據《讀賣新聞》報導，日本一名男子盛田大介在國一被診斷出白血病，他一邊接受治療一邊用功念書，並在當實習兒科醫生時，認識了身為護士的妙子，兩人互相吸引，很快就墜入愛河，並且論及婚嫁，然而大介知道白血病治療的副作用之一是「無精症」，也就是睪丸內沒有精子也無法治癒，於是前往醫院檢查。

檢查結果出爐，大介確實罹患了無精症，他深知妙子有多喜歡小孩，所以得知這個結果時非常痛苦，最終仍決定向妙子坦白一切並忍痛分手，妙子當時不知該如何回應，思考了一個月後，她認為組建家庭的方式不只一種，可以領養小孩，也可以靠精子捐贈，且「我的幸福我自己決定」，於是妙子主動聯絡大介，向他坦白心意，「我會一直陪著你的，我的愛人。」並且兩人在1年以後步入禮堂，成為夫妻。

後來夫妻倆在諮詢生育診所後，得知可以透過親戚捐精的方式懷孕，大介73歲的父親也非常願意提供幫助，認為只要兒子幸福就好，「我會配合任何事情，當兒子被診斷出白血病，並哭喊著全身都痛的時候，我身為父親卻在一旁無能為力。」所幸大介在接受骨髓移植後活了下來，還成為一名醫師，「我非常感謝妙子小姐在知道兒子有無精症後還願意和他結婚。」

雙方的父母也都同意這個做法，如今在大介父親的幫助下，夫妻倆已經育有2名兒子，分別為9歲和6歲，一家人過著幸福快樂的日子。