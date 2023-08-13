在密閉空間最怕有人打嗝、放屁，臭味消散不去，大陸網紅街舞老師近日分享自己前往青海旅遊的悲慘經驗，透露同車一名男子疑似高原反應，3小時內狂放80個屁，臭得同車人都快受不了，同行友人更忍不住開嗆「要死了，機關槍啊？」其餘旅客也忍不住拜託司機開車窗。

綜合陸媒報導，該名網紅10日和親友一起搭乘遊覽車前往青海旅遊，不過坐在他們前方的男子疑似出現高原反應，在3小時內一連放了80個屁，讓她崩潰直呼「真的很臭！是臭雞蛋的味道！」她和友人最後只好拿外套和背包摀住鼻子，其餘同車旅客也不斷發出哀號聲。

畫面中可見，網紅的友人最後受不了，直接開嗆「要死了，機關槍啊？一個下午放幾個啦？」話一說出口，引發全車哄堂大笑，其餘旅客也不斷向司機喊話，要求開窗透氣，但疑似遊覽車設計就是無法開窗，導致眾人只能在密閉空間內聞著臭屁。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這是一條有味道的影片」、「我專門去搜了一下，高原反應真的會頻繁放屁，說是氣壓變低，胃腸蠕動緩慢，食物留在腸道裡，所以會出現腹脹、排氣的情况，甚至有的會打嗝」；貼文同時釣出不少苦主，分享自己的經驗「我前兩個月去青海也高原反應，不只我瘋狂放屁，我對象也是無時無刻都在放，別人下車看風景，我倆下車就放屁」、「真的憋不住，幸虧車廂都是脾氣好的人，實在是太不好意思了」。