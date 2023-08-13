在大部分人的印象中，貓是老鼠的剋星，但有時候體型過大的老鼠也足以嚇跑貓咪。網路上近日流傳一段影片，2隻橘白花色的流浪貓正專心低頭吃飼料，未料下秒突然一隻老鼠跑來湊熱鬧，把頭埋進鐵碗裡也跟著一起吃，其中一隻貓發現了，立刻愣在原地，一頭霧水地看著眼前不可思議的景象，另一隻貓則還沒吃完就先溜了。

從網路上流傳的影片可以看到，有2隻橘白花色的流浪貓低著頭享用同一個鐵碗中的飼料，結果下一秒突然出現一隻體型和人類手掌差不多大的巨鼠，牠動作自然地從貓的下巴縫隙處靠近鐵碗，跟牠們一起大快朵頤，左邊的貓咪感覺不對勁，立刻後退觀察，看到一隻如此肥大的老鼠，牠蹲在原地表情十分困惑。

另一隻貓咪起初很忘我在吃飼料，抬頭看了一眼發現老鼠後，也隨即讓出鐵碗、離開現場，只留下左邊的貓咪依舊留在原地，看著老鼠大口大口地吃飼料，腦袋上好像畫滿了大大的問號。

網友們看到影片都忍不住大笑，紛紛留言，「身為貓貓肯定受到了『慘絕貓寰』的心靈創傷」、「喵星人當中的2個懦夫」、「道理我都懂，但為什麼老鼠這麼大？」、「這世界上居然有和小貓一樣大的老鼠」、「從貓口中搶來的食物，這老鼠回家不得吹牛吹一年」、「貓：我的晚餐正在吃我的晚餐」。