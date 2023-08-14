從幼兒園到國、高中，學校都會提供營養午餐給學生享用，近日大陸黑龍江一間幼兒園因為極其豐盛的餐點而引發熱議，孩子們不但能吃到螃蟹、生蠔、烤羊腿等澎湃料理，還有新鮮水果、草莓蛋糕等甜點，最重要的是每天的餐費還相當低廉，只要16人民幣（約新台幣70元），讓網友們都羨慕不已，直呼：「26歲了還能上幼兒園嗎？」

綜合陸媒報導，黑龍江省寧安市的榮興幼兒園近日因為替孩子們提供的豐盛餐點引發熱議，從幼兒園的抖音帳號可以看到，園內幾乎天天都吃大魚大肉，食材除了普通的排骨、魚和雞翅，還有螃蟹、生蠔、鰻魚、涮羊肉、烤羊腿和叫化雞等澎湃料理，餐後還有蘋果、荔枝等水果，或是草莓蛋糕、紅棗糕等甜點。

幼兒園的孟園長受訪透露，幼兒園於2015年成立，平時孩子們的伙食雖然很好，但每個月的收費並不高，學費500人民幣（約新台幣2216元），餐費一天16人民幣（約新台幣70元），包含三餐一點，每個月22天共352人民幣（約新台幣1560元）。

網友們看到榮興幼兒園便宜又豐盛的餐點，都忍不住口水直流，紛紛留言，「孩子今年26歲了，還能上你們幼稚園嗎」、「誰家幼稚園能這樣吃啊？不消化，讓我來」、「太離譜了，吃得比五星級飯店都高級」、「這可以說是幼兒園的天花板了」、「我的高考第一志願，榮興幼兒園」、「請問幼兒園有收復讀生嗎？」。

但也有網友質疑影片的真實性，認為是幼兒園在炒作，「幼稚園的年齡是3到6歲，這大螃蟹誰剝？魚刺誰挑？別把大家當傻子。」不過有當地人出面回應，表示只要餐點裡有魚，每班就會有支援挑刺的老師，「東北公立幼兒園都這樣啊。」另外也有人直言，影片中就有工作人員挑魚刺的畫面，「但凡把影片看完也說不出這樣的話。」