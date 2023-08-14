房東租屋最怕遇到惡房客，美國紐約一名張姓房東得知房客在屋內進行性交易後，決定潛入蒐證，不料卻看見自家房子被改成像手術室一樣的妓院，想辦法提告卻又趕不走對方，讓他相當憤慨。

綜合外媒報導，張姓房東的出租房位於紐約皇后區羅斯福大道上，沒想到租給吳姓女子一個月後就接到其他房客投訴，指稱有人將房間改成炮房，當作妓院經營。因為租賃合約中有明文規定禁止在屋內從事性交易，因此張男便打算潛入租屋處蒐證，藉此將房客趕走。

張男進入屋子後，發現地下室被改成多間以簾子分隔，乍看就像是手術室的炮房後當場氣炸了，尤其是當時還有一對男女正在進行性交易，憤而要求兩人立刻停下動作。此外，他還看見許多穿著暴露的妓女，且屋內有堆積如山的保險套、潤滑劑和漱口水。

張男眼看蒐證後報警卻未獲得改善，於是氣得將房子上鎖，不料吳女卻以張男試圖把她拒之門外為由，將其告上法院，並獲得了法官命令，允許她在審理期間可以繼續留在屋內。此一結果讓張男難以接受，且目前妓院仍在運營中，他對於警察未深入調查而感到憤怒，「我被這些人纏上了，我擁有全部的證據卻無法驅離她們…如果她們不離開，整棟建築物都會爛掉的」。