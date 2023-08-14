印尼網路近日流傳一段影片，人行道的水泥地底傳出詭異的聲響，當地居民外出查看，豈料下秒3隻鱷魚竟從地底鑽出，大家見狀都嚇壞了，急忙通報相關單位，派人到現場捕捉鱷魚。有網友稱這起事件發生於印尼某村莊，但經過查證發現，這段影片應該拍攝於2年前大陸一間鱷魚養殖場內。

近日印尼網路流傳一段影片，當地民眾聽到人行道底下傳出怪聲，上前查看發現水泥地面鬆動，下秒突然有鱷魚衝了出來，從畫面中可以看到，一旁身穿橘色制服的男子和同伴，手中拿著套繩想要制服鱷魚，結果又有第二隻鱷魚從下方鑽了出來，最後總共鑽出3隻鱷魚。

事後影片被上傳至Instagram引發熱議，大家都很好奇鱷魚為什麼會從水泥地裡鑽出來，有印尼網友稱，這起事件發生在一個名叫帕拉朗（Pararang）的村莊，因為該地點靠近河邊，所以鱷魚才有機會透過水溝鑽進下水道內，最終「破地而出」。

不過根據《星洲日報》報導指出，這段影片拍攝於2年前大陸一處鱷魚養殖場，從大陸影音平台「BiliBili」帳號「曹哥養鱷魚」於2021年5月3日上傳的影片中可以發現，兩段畫面其實是由不同角度拍攝的同一起事件，應該是由被鱷魚嚇到掛在欄杆上的男子所拍攝，後續再被印尼網友後製成如今流傳的版本。