國外一名30歲男子日前到位於南非的克魯格國家公園旅遊，過程中偶遇一隻漫步在灌木叢中的花豹，牠發現前方有一群數量眾多的狒狒，立刻隱身草叢中，打算埋伏攻擊，豈料牠縱身躍出後，反而慘遭狒狒圍毆，最後只能趁其不備、落荒而逃。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日上傳一段影片，30歲會計師瑞奇（Ricky da Fonseca）到南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，某天下午瑞奇和其餘同伴開車上路，希望能找到前幾天發現的獅子，未料卻發現更難得一見的驚喜，一隻雄性獵豹正在灌木叢中漫步，眾人立刻停下車、找好角度觀察。

不久後，瑞奇注意到前方有一大群狒狒出沒，因為數量眾多，他原本還以為花豹會不敢靠近，「我心裡想，這隻花豹怎麼可能這麼大膽呢！但是牠的動作讓我吃驚了，牠的好奇心似乎戰勝了一切。」花豹隨即隱身在草叢裡面，展開埋伏追蹤行動，「當花豹靠近狒狒時，空氣中瀰漫著緊張的懸念，突然花豹以驚人的速度從草叢中一躍而出，試圖讓其中一隻狒狒措手不及。」

然而單打獨鬥的花豹面對數量眾多的狒狒仍處於劣勢，牠們發現同伴陷入困境，立刻成群結隊上前攻擊，不但將花豹包圍起來，還不斷用尖叫、撕咬攻擊，激烈的鬥毆現場讓瑞奇嘆為觀止，「那一刻，我意識到我正在目睹一幕不尋常的畫面。」

幸運的是，狒狒群並沒有想將花豹逼上絕路，於是牠趁著狒狒群放鬆警惕時急忙逃離，身上留下了一些瘀青和抓傷，瑞奇笑說，「花豹自尊心受到的傷害肯定比身上的傷還要嚴重。」