大自然奧妙無窮，近日大陸一名攝影師捕捉到極其罕見的「紅色精靈」閃電，出現時間僅三十分之一秒（約33毫秒），粉紫色的閃光在夜空中形成一幕夢幻景象。不過眼尖的內行人指出，這其實是比紅色精靈更罕見幾百倍的「巨大噴流」，引發眾人驚呼連連。

綜合陸媒報導，廣東一名攝影師近日拍攝英仙座流星雨時，抓拍到罕見的「紅色精靈」閃電，出現時間僅33毫秒，不過很快就有內行人指出，「誰說的紅色精靈，這是『巨大噴流』啊，比紅色精靈罕見幾百倍！」

根據網路上瘋傳的影片顯示，雲層上空一道粉紫色閃電從天而降，猶如煙火一樣絢麗燦爛，照亮著整片夜空，並且和璀璨繁星同框，畫面讓人嘆為觀止。不少網友看了紛紛留言直呼「好奇幻的景象」、「這拍到比中獎概率還低」、「真是開眼界了」。

事實上，中高層大氣往高空噴發閃電的現象，被稱為中高層大氣放電或瞬態發光事件（TLEs，Transient Luminous Events），包含紅色精靈（Red Sprite）、淘氣精靈（ELVES）、藍色噴流（Blue jets）、巨大噴流（Gigantic jet）等，其中「巨大噴流」更為罕見。福爾摩沙衛星二號升空後截至2012年11月30日，共觀測到淘氣精靈21837例、紅色精靈1945例、藍色噴流3799例，而巨大噴流僅有92例。