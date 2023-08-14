隋文帝楊堅和獨孤皇后是歷史上數一數二恩愛的夫妻，楊堅曾承諾「誓無異生子」，也就是一輩子只會和獨孤皇后生孩子，保證不會有其他庶子庶女，打破了當時人們認為皇帝應該開枝散葉的想法，然而感情這麼好的夫妻，為何兩人死後卻是「同墓異穴」呢？大陸歷史教授解釋，這其實只是延續前朝的墓葬制度，和夫妻倆的感情是否深厚沒有任何關係。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，楊堅和獨孤氏的合葬墓叫做「泰陵」，夫妻倆的墓葬方式為「同墓異穴」，也就是雖然葬在同一座陵墓中，但分別被放置在不同的墓室，看起來就像是夫妻分居了一樣，但于賡哲表示，這個現象不需要過度解讀，認為楊堅和獨孤氏的感情出現裂痕，死後都不願意見到對方。

事實上，泰陵只不過是延續前朝傳下來的葬儀，于賡哲提到，漢代當然也有夫妻是同墓同穴合葬，但這種喪葬儀式只見於中下層人士，一般來講漢代帝王陵都是採用同墓異穴的方式，且背後原因跟夫妻之間的感情並無關係。

而墓葬方式發展到唐代也慢慢出現轉變。貞觀時期蕭皇后去世，唐朝把蕭皇后的遺體送到揚州，和她的丈夫隋煬帝合葬，後代考古出土時發現，這座陵墓就是採用同墓異穴，分為東西墓室，可見是延續了泰陵的基本葬制。

但同樣在貞觀時期，唐太宗替自己選擇陵寢時，便規定過世後要和長孫皇后葬在一起，所以昭陵墓室內，就同時埋葬了唐太宗和長孫皇后，而後來的唐高宗與武則天合葬的乾陵也是如此。