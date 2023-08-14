大陸雲南正值「採菇季節」，不少當地人會採集野生蕈菇回家食用，卻也因此鬧出不少誤吃毒菇、產生幻覺的事件。近日一名女子吃下家人在樹林採集的蕈菇後出現中毒反應，不但產生幻覺還胡言亂語，稱有很多金色的小貓咪來找她玩、美容，甚至請她幫忙進行「結婚登記」，讓家人們都哭笑不得，急忙帶她到醫院治療。

綜合陸媒報導，雲南昆明一名女子在8月11日出現嚴重幻覺並胡言亂語，家人見狀便急忙將她送醫治療，從網路上流傳的影片可以看到，躺在病床上的女子持續說著不著邊際的話，稱自己看見了一堆金色的小貓咪來找她玩，還排隊要美容，有很多新顧客不斷上門，甚至還有貓咪請她幫忙進行「結婚登記」，自言自語了一整天都沒有停下來。

醫生問診後才得知，原來女子和家人一起吃了在樹林間摘採的野生蕈菇，不過全家只有女子一人中毒，所幸該蕈菇的毒性不強，在治療後已經沒有大礙。醫生也指出，雖然吃菇中毒後出現的幻覺反應，在旁人眼裡看起來很好笑，但其實是非常危險的行為，不但可能傷害體內臟器，嚴重更可能導致死亡。

報導指出，目前全球被發現的真菌超過12萬種，其中能形成大型實體的只有6000多種，在當中可食用的佔了2000多種，而大陸發現的食用蕈有900多種，其中包含200多種有毒蕈菇，因此醫生提醒，不要採集或食用不認識、沒吃過的蕈菇，野生蕈菇的料理方式則不要涼拌，而是將其煮熟後再食用，如果吃完後身體不適，就要盡快就醫治療。