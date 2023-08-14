秦漢時期，北方驍勇善戰的匈奴一直是中原的心頭大患，只因為匈奴騎兵仗著機動性高的優勢，經常南下掠奪必需品。歷代帝王為了抵禦入侵，在邊境修建萬里長城之餘，也大量種植榆樹，除了因為榆樹能適應北方的惡劣環境，更重要的是一望無際的榆樹林能阻擋匈奴騎兵的行軍速度；另一方面，榆樹的樹葉可以食用，必要時可以充當邊疆士兵的口糧。

根據《搜狐網》報導，秦漢時期之所以會在邊境上種植榆樹，主要有三大考量，首先是匈奴人之所以能長期騷擾邊境地區，靠的就是騎兵的機動性優勢，而榆樹林的存在則可以阻擋騎兵的行軍速度，給漢朝軍隊換取更多的準備時間；同理，也能緩減匈奴騎兵撤退的速度。

其次是邊境地區乾旱少雨，環境十分惡劣，只有白楊樹和榆樹能大量存活，不過相較於前者的枝幹挺拔，榆樹的樹幹扭曲、根部突出地面，就連樹枝也會垂到地上，有助於緩解匈奴騎兵的行軍速度。

最後則是榆樹的樹葉可以食用，必要的時候可以充作士兵的糧食，畢竟歷代戰爭看重的是後勤保障，加上古代運輸條件不佳，一旦匈奴騎兵大舉入侵，邊境很容易出現斷糧的情況。至於匈奴作為遊牧民族，主食皆為肉類，自然很難接受將榆樹葉當成糧食果腹。