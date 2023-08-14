大陸四川一處蓄水池近日驚現一隻長有「龍頭鹿身」的神獸，民眾報警稱牠掉入蓄水池內並受困其中，還不斷發出類似於狗的叫聲，消防人員到場後，費了好一番功夫才終於抓到身手矯健的神獸，隨後將牠帶往野生動物保護區鑑定，沒想到竟是大陸國家二級保護動物「麂（ㄐㄧˇ）」。

根據陸媒報導，近日四川成都有民眾發現一隻長著「龍頭鹿身」的神祕生物掉進蓄水池並受困其中，還發出類似於狗叫的聲音，許多熱心民眾雖然試圖幫助牠上岸，但牠太過靈活且速度極快，無奈之下只好打電話報警，請求專業人士的協助。

當地消防隊接獲通報後立刻派員出動，消防員跳入蓄水池中，和這隻生物對峙了好一陣子，才終於將牠抓住，順利帶回岸上，之後將其送往野生動物保育區鑑定，發現這隻神祕生物竟是保育類動物「麂」，於是將牠移交給相關部門處置。據悉，麂是一類體型較小的鹿，又稱作山羌、吠鹿或肋面鹿，是大陸國家二級保護動物。

新聞曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「看起來好像傳說中的麒麟」、「龍頭鹿身，初步判斷是神獸！趕緊帶走，供起來吸收靈氣！」、「你們怎麼可以抓走我的坐騎四不像呢」、「看來這神獸是游泳健將啊」、「第一眼看起來像鹿，但光看腦袋上的犄角真的好像龍」、「叫聲好可愛啊，長得也好小隻，想帶回家養了」。