不少人會受到高薪誘惑，被騙到緬甸從事詐騙行業，然而這些詐騙集團也不是什麼人都收。大陸雲南3名男子為了加入電信詐騙集團，在今年2月相約一起偷渡到緬甸卻被警察抓獲，一問之下才得知3人都不是第一次偷渡，其中一人甚至因為「不會打字」而被詐騙集團拒收。

根據陸媒報導，大陸雲南警方在今年2月抓獲為了加入電信詐騙集團，而試圖偷渡到緬甸的3名貴州男子，經過警方偵訊調查發現，3人都不是第一次偷渡出國，其中吳姓男子在2020年10月打算前往緬甸，卻在雲南邊境被詐騙公司以「文化程度低」、「不會打字」為由拒絕，稱他不適合從事詐騙行業。

報導指出，3人違反《國境管理法規》的偷越國境罪，法院判決結果出爐後，被告吳姓男子被判處有期徒刑6個月、罰金人民幣7000元（約新台幣3.1萬）；被告黃姓男子被判處拘役5個月、罰金人民幣6800元（約新台幣3萬）；被告楊姓男子被判處拘役4個月、罰金人民幣6800元。

新聞曝光後引發網友熱議，不少人都留言嘲諷，「如果沒文化，連騙子也瞧不起你！」、「没文化救了自己，但一點也不值得同情」、「詐騙公司也需要提高員工品質」、「活久見，原來沒文化可以保命」、「這就是知識改變命運嗎？」、「原來也不是什麼人都能幹這一行」。