大陸網路上最近流傳一段影片，畫面中一窩小老鼠圍在媽媽肚子旁喝奶，結果下秒就出現天敵貓咪，老鼠媽媽見危險靠近，立刻拖著小老鼠逃跑，但最後還是被一口叼起，然而小老鼠就算已經懸掛在空中還是無動於衷，專心地埋頭喝奶，一點都沒發現大難臨頭，影片一出立刻引發網友熱議。

從微博上流傳的影片中可以看到，一窩小老鼠圍在媽媽肚子旁喝奶，突然一隻奶牛貓靠近，老鼠媽媽察覺到危險，立刻拖著還在喝奶的寶寶們逃跑，不料最後還是被貓咪一口叼了起來，然而老鼠寶寶似乎不知道大難臨頭，從始至終都專心地在喝奶，甚至懸掛在空中也沒有任何感覺，依舊「埋頭苦喝」。

影片曝光後引發熱烈討論，有人相當同情老鼠一家的遭遇，但也有人認為一切都是大自然的法則，大家紛紛留言，「什麼物種都有令人感動的母愛」、「拜託，那可是老鼠耶，有什麼好同情的？」、「幹的漂亮，世界上所有老鼠都消滅就好了」、「一家人就是要整整齊齊」、「這就是傳說中的『全家桶餐』嗎？」、「請貓咪一隻老鼠都不要放過」、「原來現在的貓還會抓老鼠啊」。