大陸內蒙古一名牧民外出放牧時，發現飼養的母馬圍著一隻躺在地上一動不動的小馬瘋狂繞圈，似乎是在擔心牠的安危，牧民見狀立刻上前檢查，所幸小馬還有呼吸，只是睡得太熟，怎麼叫都叫不醒，最後在牧民不斷吆喝之下，小馬才終於從睡夢中醒來。

根據陸媒報導，大陸內蒙古一名牧民外出放牧時，看到自家飼養的母馬在草地上繞著圈圈轉，他好奇湊近一看，發現一隻小馬倒在地上一動也不動，牧民也擔心小馬是不是死掉了，於是急忙上前檢查，好在小馬還有呼吸，只是睡得太熟了，不管怎麼叫都叫不醒，讓一旁的馬媽媽看了也十分著急，後來在牧民不斷的大聲吆喝下，小馬才睡眼惺忪地醒了過來。

網友看到馬母子的可愛互動後，都忍不住笑了出來，紛紛留言，「有媽的孩子像塊寶，小馬在馬媽媽的呵護下感覺很安全」、「像極了周末早晨的我媽和我」、「這要是我媽就直接一腳踹過來了」、「原來小動物也會賴床啊」、「這麼多條腿都不捨得踢孩子一腳，真是個好媽媽」、「小馬不用上學也不用上班的，讓牠多睡一下沒關係的」。

根據《Live Science》報導指出，馬很少躺下睡覺，一般都會以站姿入睡，這是一種生存的本能，儘管在睡眠期間也能即時感應身邊的威脅。不過科羅拉多州立大學馬匹行為高級講師莎拉（Sarah Matlock）表示，這並不代表馬不需要躺下休息，馬一天所需睡眠時間為5小時，其中至少要有25分鐘進入「快速眼動睡眠」，且只有在躺下睡覺時才會發生。

然而一旦馬感到不安全，或身邊沒有其他馬陪伴，就不太可能躺下睡覺，如果同時有好多隻馬躺下了，就至少會有一隻呈現站姿，像是人類輪流站哨一樣，時刻注意潛在的危機。