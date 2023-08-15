魚也會吃蛇？印度一處村莊的村民近日目擊罕見畫面，一條眼鏡王蛇原本在水壩上覓食，一條大魚竟趁牠不注意將其吞下，眼鏡王蛇為了生存不斷掙扎，雙方在水中展開激烈纏鬥，過了很長一段時間才被沖回岸邊，雖然眼鏡王蛇鑽破了大魚的肚子致其喪命，但自己也沒有逃過死亡的命運。

根據印度媒體報導，泰倫迦納邦馬哈布布巴德區（Mahabubabad）一處村莊的村民日前目睹難得一見的現象，一條眼鏡王蛇原本在水壩上，準備吞下一條小魚充飢，豈料另一條大魚竟趁其不備，張大嘴吞下了眼鏡王蛇，雙方在水中展開激烈的纏鬥，眼鏡王蛇不斷扭動掙扎。

經過了很長一段時間，大魚和眼鏡王蛇才被沖回岸邊，有好奇的村民將牠們撈起，只不過這時已經雙雙喪命，從畫面中可以看到，眼鏡王蛇鑽破了大魚的腹部，頭部卡在洞裡，兩者都一動不動地躺在岸上，隨後村民用腳踩住魚的肚子，把眼鏡王蛇從牠的體內拉了出來。

無獨有偶，過去一名澳洲釣客幸運釣到一條河口鱈魚，檢查時發現牠的口中有一坨漆黑的不明生物，於是湊近仔細觀察，豈料該生物竟是一條帶有斑點的黑蛇，釣客將其用鑷子取出，發現牠是當地最毒的蛇之一，且似乎剛剛才被鱈魚吞下，雖然身上掉了一大塊肉，仍在不斷扭動，嚇得釣客急忙將鱈魚丟回河裡。