邪惡咩是一隻14歲的西施犬，陪著姐姐長大。姐姐曾經偷渡牠到學校上課、也曾帶牠一起環島、甚至還一起拍婚紗照，一起嫁到婆家。邪惡咩總認為自己是人，在姐姐生了小娃兒之後也幫忙照顧，幾乎參與了姐姐所有人生，但毛孩的壽命總是有限，能夠參與上半場，卻不一定能繼續參與下半場，最後邪惡咩脾臟長了腫瘤，姐姐花了快十萬幫牠治療，但當醫師建議開刀時，姐姐卻猶豫了，「我好怕牠死在手術檯上！」她說。

最後考量到心臟負荷問題，還是沒有讓牠開刀，邪惡咩不敵病魔走了，姐姐哭到不能自己，「難道我做錯了決定嗎？」因為哭得太傷心，姐姐又擔心：「這樣哭，不知道會不會讓邪惡咩不能好好走？」離世溝通時，邪惡咩說：「嘿！『邪惡』就在這裡，姐姐為什麼要哭哭？」

而姐姐的眼淚的確一度讓邪惡咩捨不得離開，「姐姐哭得那麼傷心，我想要跟以前一樣陪著你、安慰你」、「我有用舌頭舔舔你、用腳腳撥撥你哦！」可惜姐姐完全感受不到，所以還一直問：「你怎麼都沒來跟姐姐道別？」

「我就在姐姐旁邊走的，這樣不算道別嗎？」邪惡咩一臉疑惑，雖然後來才搞懂姐姐意思是「你怎麼都不到我夢裡來？」邪惡咩說：「因為我很好啊！」只是讓邪惡咩更疑惑的是，「明明都是姐姐捉弄我，為什麼是我叫邪惡，不是姐姐叫邪惡啊？」真是一隻很有個性的狗狗。

邪惡咩離世後，飼主想讓牠回歸大自然，又怕留著骨灰牠會走不開，因此選擇集體火化。(圖/邪惡咩姐姐提供)

當姐姐給我看跟邪惡咩一起拍的婚紗照時，我發現邪惡咩跟姐姐長得好像，「我們不僅像，個性也很合！所以我很放心讓牠幫忙照顧寶寶，要牠怎麼做，牠都配合。」但邪惡咩很想知道：「我是稱職的姐姐嗎？是不是所有任務我都做得很好呢？」牠說雖然弟弟很吵，但牠愛上了當姐姐的感覺。

儘管跟邪惡咩感情深厚，但姐姐卻幫牠選擇集體火化，「我想讓牠回歸大自然，我怕留下骨灰牠會走不開，但牠個性孤僻，不親狗，所以感覺我好像又做錯了」。對邪惡咩來說，姐姐的選擇沒有好壞：「只是想不通，我又不喜歡其他狗狗，幹嘛讓我跟一群陌生狗狗一起上路呢？」、「但要去陌生地方，一群總比單獨一個好啦」、「可是沒有骨灰，姐姐想我怎麼辦？」

姐姐早就訂了一個邪惡咩的雕像，儘管要再花上萬元，且還需要等上一年，但她覺得只要做得像邪惡咩，一切就都值得，但邪惡咩說：「雕像沒有體溫，又不能陪弟弟睡覺，也沒有我柔柔的觸感跟涼涼的的鼻子，要怎麼安慰姐姐的心？」「但如果可以讓姐姐看到它不會忘記我，也可以啦！總比再養一隻好哦！」

聽到「總比再養一隻好」這句話，姐姐就說：「這真的像邪惡咩會說的話欸，因為牠生前超不喜歡姐姐把注意力分散給別人，即便是我老公都不行！」

這已經是三年前的溝通個案了，直到現在才有機會分享，不知道姐姐對於「沒有讓邪惡咩開刀」跟「沒有幫牠個別火化」這兩件後悔事，經過時間的洗滌後，是否已經釋懷？