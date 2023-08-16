秘魯納奈河附近部落村民近日發現，森林裡出現2公尺高的外星人，身披盔甲還發出黃綠光，甚至會襲擊當地人，讓村民們非常害怕，當地警方介入調查後，發現村民看到的外星人其實是盜礦集團，他們身穿噴射背包查看地形並尋找礦點。

根據《每日郵報》報導，納奈河（Nanay river）附近部落Ikitu村民近日發現，森林裡出現2公尺高的外星人，不僅戴著面具，頭部大且有一雙淡黃色雙眼，一名15歲少女在叢林附近玩耍時，遭外星人襲擊險被擄走，她努力掙扎才逃過一劫。

當地老一輩認為，外星人可能是傳說中的「剝皮怪」（Los Pelacaras），以人類的臉與器官為食，當地首領阿維拉（Jairo Ávila）提到，「我一度與外星人面對面，但完全看不見他的臉，他整個身體漂浮在1公尺高的地方，我朝對方射了好幾槍，但完全打不到」。

村民們擔心被襲擊，所以都不敢出門，當地警方介入調查，發現村民口中的「外星人」其實是盜礦集團，極可能來自巴西或哥倫比亞，他們覬覦當地的金礦，於是背上噴射背包查看地形並尋找礦點，沒想到被誤認為外星人，於是將計就計製造恐慌及襲擊，就是希望當地人害怕而不敢出門，以便他們盜採礦產。

秘魯警方聲稱，目前雖尚未找到背噴射背包的分子，但從2023年截至目前為止，已搗毀110次非法採礦行動及10個非法礦點，未來將在納奈河流域附近開啟行動，徹底剿滅盜礦集團。