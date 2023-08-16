挪威一對夫妻到樹林散步時，發現妻子的鞋子上出現一顆「迷你西瓜」，兩人好奇低頭查看，卻發現這顆「西瓜」動了一下，仔細觀察後才驚覺這竟是一隻「八痣蛛」，由於身體呈現草綠色，所以能很好地隱身於花草樹木之間，難以被人發現。

根據《The Dodo》報導，挪威一名男子倫德（Bjørn-Gunnar Lunde）和妻子到樹林散步，走到一半突然看見妻子的鞋子上有一個奇怪的綠色物體，看起來就像是一顆迷你西瓜或形狀畸形的小黃瓜，正當兩人好奇，為何會出現顏色如此鮮豔的果實，並想要湊近查看時，突然發現這顆「西瓜」動了起來，仔細觀察後才驚覺，原來這竟是一隻蜘蛛。

德倫透露，這隻蜘蛛當時已經開始在織網，於是他輕輕將牠拿起來放在旁邊的地上，蜘蛛見織網的地點沒了，只好繼續尋覓新的地點，沿著小路開始爬行，看起來就像是一個會走路的迷你西瓜，看起來十分可愛，德倫則說：「我以前見過類似的蜘蛛，但並不常見。」

事實上，這件事發生於2021年，近日又被網友翻出引發討論。據報導指出，德倫和妻子見到的是名為「八痣蛛」的蜘蛛，英文名字是「Cucumber Spider」，直譯為「黃瓜蜘蛛」，得名於牠可愛有趣的外型。八痣蛛主要分布在歐洲、北美和中亞部分地區，因為身體呈現草綠色，所以和周圍環境的融合度很高，不需要使用「隱身術」也能藏身於眾目睽睽之下，讓人難以發現。