越南一名人妻婚後不久丈夫就偷吃，雖然她屢次原諒對方，但老公從未悔改，甚至還嫌妻子胸部太小，兩人婚姻最後以離婚收場，近日她分享這件離譜事情，婦產科醫師對此表示，許多女性認為胸部太小會影響感情，但這其實是錯誤觀念。

根據《docbao.vn》報導，32歲人妻Hoang Thi Quyen近日透露，她因為胸部太小被離婚，如今事隔2年多，她仍感到有些自卑，「誰不想漂亮，但我天生就是長這樣，沒有選擇的權利」，丈夫婚後不斷出軌，她都選擇原諒，但對方仍死性不改。

該人妻提到，她雖然胸部不大，但產後仍有足夠的母乳能餵養孩子，親餵2個孩子長達半年，卻無法滿足丈夫的性需求，老公還拿她的胸部尺寸與小三做比較，她曾想靠飲食與運動改善，但最終還是被離婚，原因是她胸部太小，雖然知道這只是藉口，但仍感覺備受羞辱。

越南河內婦產科醫師Le Thi Kim Dung表示，夫妻能否「性福」取決於兩人的感情、房事技巧、彼此關心、分享生活等，並不是胸部的大小，許多女性因胸小而自卑，甚至認為是影響感情的原因，其實都是錯誤觀念，許多男性只是用這一點作為偷吃的藉口，無論外表是否如自己所願，健康才是最重要的，女性要懂得尊重與愛護身體。