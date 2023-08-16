大陸網路上近日瘋傳一段影片，一名男子身上蓋著3塊木板，讓一輛貨車從上方輾過，似乎在進行某種表演，然而現場似乎出了點問題，貨車開過去後，男子躺在地上一動不動，身邊所有人見狀都圍了上去，急忙將他從車底拉出。不過這名男子事後表示，他是一名75歲的氣功大師，表演當時確實有些小狀況，但他的身體並無大礙。

綜合陸媒報導，這起事件發生在貴州省六盤水市，根據網路上流傳的影片可以看到，一名男子躺在地上，身上還放有3塊木板，隨後一輛貨車緩慢行駛，從他的身上輾壓過去，木板被壓得一側翹了起來，而男子則躺在地上一動不動，站在旁邊觀看的10多人見狀都嚇一大跳，立刻上前圍住男子，將他從車底下拖出來。

報導指出，影片中被貨車輾過的男子是現年75歲的氣功大師高榮祥，他從9歲就在民間拜師、練功習武，1960年代開始在大陸各地進行巡迴表演，包含生吞活蛇、五馬分屍、汽車過身等都是他擅長的表演。高榮祥表示，他練習氣功至今已有幾十年，從沒有因為高難度的表演受過傷，只是偶爾會有小碰撞。

對於網路上謠傳他因為影片中的表演受傷，高榮祥回應，他這幾年比較少表演，當天的車速也比較快，導致木板翹起，不過身體狀況無虞也沒有受傷，並強調：「我表演時會留一半的餘地，沒必要去醫院，也沒吃藥，身體好得很呢！現在還可以再立即進行一場表演。」