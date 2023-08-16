大陸浙江餘姚市2013年被颱風菲特侵襲，一間工廠的土壤樣品遭浸溼，意外露出貝殼碎屑等遺蹟，當地居民通報相關單位，才發現新石器時代「井頭山遺址」，出土大量陶器與骨器殘片，距今8000年，考古學家更在陶片發現疑似鍋巴的殘留物，經檢驗確認為稻米。

根據大陸節目《稻穀記》報導，井頭山遺址在2013年10月被發現，並於2019年進行考古發掘，出土陶器、骨器殘片和動植物遺骸，其中還包括大量貝殼，是大陸東南沿海發現年代最早、埋藏最深的貝丘遺址，而考古學家查看陶片時發現疑似食物殘留物。

浙江省文物考古研究所研究員鄭雲飛提到，他們將井頭山遺址的陶片送去檢驗，並取下部分的樣本，經分離後再放到顯微鏡下觀察，發現大量水稻的澱粉粒。而井頭山人居住地位於沿岸，過著「靠海吃海」的生活，此發現顯示他們也會食用稻米。

井頭山遺址出土的遺物可分為動植物遺存和人工製品，動植物遺存是海生貝殼，部分貝類被製成工具或裝飾品，此外還有魚脊椎骨、桃核等果核，人工製品則是陶器、骨器、石器等，該遺址的發現刷新學界對大陸東南沿海史前遺址分布的認識。