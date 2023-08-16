「五道梁長城」位於大陸北京密雲和河北省交界處五道梁村南部，是明代長城中的一段，全長1932公尺，近日文物保護中心的工作人員在進行修繕工作時，意外發現一塊來自400年前的石碑，上面記錄了五道梁長城的竣工時間、建築工人和負責人，與明代猛將戚繼光有不小的關係。

根據《新華社》報導，河北省灤平縣金山嶺長城文物保護中心的工作人員，近日針對五道梁長城進行修繕保護工作時，發現一塊來自400年前的明代石碑，寬48公分、高78公分、厚20公分，材質為漢白玉石材（純白色的大理石），石碑的外觀完整、文字清晰，保存十分良好。

碑文內容包含五道梁長城的竣工時間，參與工程的人員姓名、籍貫、職務和權責，大致意思為1569年農曆9月時，明代猛將戚繼光等10名文武官員督工修建長城相關防禦工程。灤平縣博物館館長高陽受訪表示，根據史料記載，隆慶二年末到隆慶三年初（西元1568年到1569年），戚繼光和名將譚綸分別向朝廷上書，請建空心敵台，後來戚繼光升任右都督，開始築台、修牆，建造防禦工程，「碑文內容和史料記載高度吻合。」

高陽指出，這塊石碑為「題名鼎建碑」，其中「鼎建」就是營修的意思，「鼎建碑」則是專門為了記錄某項工程營建情況而立的碑，而這次發現的石碑為明代長城的研究提供了重要的實物佐證，具有重要的文化與歷史研究意義。