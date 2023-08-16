情侶間偶爾會惡作劇增加情趣，但玩笑若開得太過火，可能會導致分手。國外一名女網友在知名論壇Reddit提到，交往5年的男友計畫了一場浪漫約會，對方突然單膝下跪，她以為是求婚，未料卻是一場惡作劇，氣得她當場提出分手。

一名24歲女網友在論壇Reddit發文表示，她與26歲男友安德魯（Andrew）交往5年，感情非常穩定，男友很喜歡惡作劇，她平時也會回擊，近日男友特地帶她去做SPA，之後又去一間高檔餐廳用餐，期間還一起討論未來，讓她又驚又喜。

兩人共度愉快的晚餐後，男友突然站了起來，並在原PO的身邊單膝下跪，隨後詢問「我的公主，妳願意嫁給我嗎？」原PO面對突如其來的求婚，當下非常感動，表示她緊張到心臟快停了，「雖然我們沒討論過結婚事宜，但我認為現在是好時機」。

原PO正打算回覆「我願意」，豈料男友打開手中的戒指盒後，裡面竟沒有鑽戒，而是一張寫著「你被惡整了！」的紙條，男友開始笑了出來，並說「開個玩笑，我還沒準備好跟你結婚。」原PO氣到怒甩男友耳光，並提出分手，男友才知道釀成大禍。

原PO表示，男友不斷打來道歉，並說「我只是犯了一個小錯」、「別這麼小氣，回想一下我們在一起時多幸福」，但原PO完全不理會，未料男友媽媽得知此事，打給她勸和未果後，竟怒斥她「自私」、「蕩婦」，就連男友的父親、兄弟姊妹及阿姨都打給她，讓她非常傻眼，決定拒接所有來電與訊息。