不少人會害怕蛇，但如果牠們身上有可愛的花紋呢？國外一名爬行動物飼養員養了一條非常特別的球蟒，牠一孵化身上就帶有一個「笑臉表情」的花紋，且越長大圖案越清晰，飼養員指出，這其實是一種基因突變，且每一條基因突變球蟒身上的花紋都不相同。

根據《新聞周刊》報導，爬行動物飼養員尼柯爾森（Branden Nicholson）經常在各個社群平台上分享他飼養各種爬行動物的日常，今年1月他直播了一條球蟒的孵化過程，起初尼柯爾森並沒有注意，直到看見網友提醒，才發現這條球蟒身上竟有一個大大的「笑臉」，像極了手機裡的表情符號，他激動不已地說：「當我看見這個花紋時，我真的很興奮。」且隨著時間推移，這個笑臉也變得越來越清晰。

尼柯爾森將球蟒取名為「微笑（Smiley）」，並透露牠的個性和身上的花紋一樣，是一條非常可愛且溫馴的蛇。尼柯爾森指出，「微笑」的花紋是由基因突變引起，這種突變導致牠身體某些部位變成白色，「這是一種隱性基因，大自然中許多野生動物身上也有這種基因。」而且每一條基因突變的球蟒身上的花紋都是獨一無二的，「正因為如此，牠一孵化身上就帶有完美的笑臉。」

「微笑」很快在網路上走紅，尼柯爾森幾乎每次分享牠的影片，觀看次數都會破萬，網友們都覺得「微笑」十分可愛，一改眾人對於蛇類動物的印象，「這是我在蛇身上看過最酷的圖案」、「我一直非常害怕蛇，但自從看到這些美麗、溫和的蛇以後，我開始學會欣賞牠們了」、「我也想要養一條這樣的蛇」。