美國德州一隻高齡11歲的流浪狗被安置於收容所後，一直沒有人認養，因而列入安樂死名單，牠似乎知道自己時間不多，變得悶悶不樂，甚至不願意進食，瞬間看起來像老了5歲，收容所志工不願意放棄，讓牠在死前1小時逆轉命運。

根據《The Dodo》報導，11歲流浪狗貝爾（Bear）在街上遊蕩，之後被安置於BARC動物收容所，由於牠年紀偏大，所以遲遲沒有人認養，遂而被列入安樂死名單，貝爾似乎知道所剩時間不多，從原本開朗個性變得沉默，表情看起來非常絕望。

BARC收容所志工嘉維斯（Madeline Garvis）表示，收容所內的貓狗數量太多，他們只好忍痛將沒人認養的浪浪列入安樂死名單，貝爾就是當天被宣判安樂死的28隻貓狗其中一隻，不過貝爾非常聽話，而且個性冷靜且親人，讓他感到非常痛心，決定帶貝爾出門散心。

貝爾被嘉維斯帶出去後，牠馬上露出久違的笑容，就像重獲新生，看起來瞬間年輕5歲，恢復一如往常的活潑，見到路人都會露出微笑，在牠死前1個小時，終於有人願意帶貝爾回家，牠因此逃過一劫，嘉維斯非常感動，好在貝爾展現出強大的生命力，順利扭轉牠的命運。