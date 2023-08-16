古人書寫文章都是使用毛筆，但在電視劇可以看到，書桌上除了有筆墨紙硯外，通常還會放了一隻「三足金蟾」，作用不只為了裝飾，主要用途就是儲水，將其注入硯台，使墨汁保持不乾的狀態，完美反映出古人對文房用具的工藝美學。

根據大陸節目《家有藏寶》報導，古人書桌上除了有文房四寶，也就是筆、墨、紙、硯外，通常還能看到一隻神獸擺飾，造型非常多樣，例如鴨子、獅子或蟾蜍等，其中最受追捧的是「三足金蟾」，它們其實並非擺飾，而是稱作「硯滴」或「水滴」。

古人寫毛筆字時，需沾取硯台內的墨水，字若是寫多了，就會使墨水乾掉，硯滴是一種滴水入硯以供磨墨的盛水器，不斷在硯台注水讓墨汁不會乾，為了讓硯滴水看起來不單調，因此設計出各種造型，最受喜愛的「三足金蟾」，有財源滾滾的意思。

硯滴做工精美，材質除了有金屬、玉石、瑪瑙外，大多是陶瓷材料，古人使用各種水壺類器皿磨墨時，發現難以控制水的流量，因此改進並發明出能控制水量的硯滴，是文人書房中不可或缺的工具，不過隨著造型越來越多樣，反而欣賞把玩的性質比較高，消費對象主要是達官顯貴，至今保留下來的硯滴都具有收藏價值。