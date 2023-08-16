美國一對夫妻日前帶飼養的黃金獵犬前往林間步道散步，未料狗狗不幸遭毒蛇攻擊，後腿被咬了多達5次，等夫妻倆發現時，牠早已痛到倒地、無法動彈，隨後在救援隊的幫助下將其帶下山並送往醫院，所幸在治療後狗狗順利撿回一命，讓大家都開心不已，直呼奇蹟。

綜合外媒報導，美國一對夫妻帶著愛犬薩莎（Sasha）到位於肯塔基州東部沃爾夫郡的知名景點「紅河峽谷」（Red River Gorge）散步，當時他們正穿過較難爬行的步道，薩莎先一步到靠近懸崖的地方探索，夫妻呼喚牠的名字時，薩莎卻沒有立刻出現，「這很不尋常，當我們去找牠時，牠躺在地上無法動彈，後腿似乎很痛。」

起初夫妻倆還不清楚薩莎發生了什麼事，兩人非常擔心，看到牠明顯無法行走後便一起將牠抬了出去，並打電話給當地的搜救隊求救，為了加快救援速度，女主人先跑去和搜救隊會合，拿了藥物返回，讓搜救隊專心扛器材，男主人則將薩莎扛在肩上走了將近1英里（約1.6公里）。

等雙方會合後，救援人員發現薩莎傷得非常重，不但呼吸和心跳加快，移動時還能感覺到明顯疼痛，救援人員將牠扛下山後，就立刻帶往醫院治療，薩莎共注射了2次抗蛇毒血清，且檢查過程中醫生驚覺，薩莎的後腿其實被毒蛇咬了多達5次，所幸治療後情況逐漸好轉，目前薩莎已經返家休養，大家也終於鬆了一口氣，並驚訝直呼奇蹟：「薩莎真是命大！」